Senior liguista: Comercial, Pacífico de Cabildo, Sansinena y San Francisco siguen adelante
Comenzaron los playoffs del certamen Apertura.
Comercial, Pacífico de Cabildo, Sansinena y San Francisco avanzaron de fase en el inicio de los playoffs del certamen Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.
Comercial venció a Tiro Federal 2 a 0, con goles de Cristian Rodríguez y Maximiliano Casas.
Por su parte, San Francisco derrotó a Huracán 3 a 0, con tantos de Angel Martínez, Juan Pérez y Federico Timi.
Además, Pacífico de Cabildo empató ante Libertad 2 a 2 y avanzó porque terminó mejor en la fase regular.
Leo Duelle y Esteban Angelini facturaron para los cabildenses, mientras que Pablo Cerra y Matías Vázquez anotaron para los de Villa Rosas.
Finalmente, Sansinena igualó ante Pacífico BB 1 a 1 y también sigue adelante por su mejor ubicación en la general.
Emiliano Jofré marcó el gol cerrense y Carlos Bustos el del Verde.
En la próxima instancia chocarán: Comercial-San Francisco y Pacífico de Cabildo-Sansinena.
En semis, esperan Bella Vista y Sporting, 1 a y 2 respectivamente de la fase regular.