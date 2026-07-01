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Senior liguista: Comercial, Pacífico de Cabildo, Sansinena y San Francisco siguen adelante

Comenzaron los playoffs del certamen Apertura.

Fotos: Archivo La Nueva.

 Comercial, Pacífico de Cabildo, Sansinena y San Francisco avanzaron de fase en el inicio de los playoffs del certamen Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

Comercial venció a Tiro Federal 2 a 0, con goles de Cristian Rodríguez y Maximiliano Casas.

Por su parte, San Francisco derrotó a Huracán 3 a 0, con tantos de Angel Martínez, Juan Pérez y Federico Timi. 

Además, Pacífico de Cabildo empató ante Libertad 2 a 2 y avanzó porque terminó mejor en la fase regular.

Leo Duelle y Esteban Angelini facturaron para los cabildenses, mientras que Pablo Cerra y Matías Vázquez anotaron para los de Villa Rosas.

Finalmente, Sansinena igualó ante Pacífico BB 1 a 1 y también sigue adelante por su mejor ubicación en la general.

Emiliano Jofré marcó el gol cerrense y Carlos Bustos el del Verde.

En la próxima instancia chocarán: Comercial-San Francisco y Pacífico de Cabildo-Sansinena.

En semis, esperan Bella Vista y Sporting, 1 a y 2 respectivamente de la fase regular.

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