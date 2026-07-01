Regalito por adelantado para el árbitro que dirigirá Argentina-Cabo Verde

El canadiense Drew Fischer fue designado para dirigir el cruce de 16vos. entre Argentina y Cabo Verde, el viernes, a las 19, en Miami, una semana exacamente antes de cumplir 46 años.

Este árbitro dirigió a la Selección cuando le ganó un amistoso a Ecuador, 1 a 0, con gol de Ángel Di María, el 9 de junio de 2024, previo a la Copa América.

Su carrera internacional comenzó en 2015, año en el que entró en la lista FIFA y empezó a dirigir encuentros internacionales tanto a nivel de selecciones como de clubes.

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Fischer es uno de los colegiados más reconocidos del fútbol norteamericano y cuenta con una amplia experiencia en la Major League Soccer , competición en la que arbitra desde 2012.

Por lo tanto es un conocido para Messi y, como muestra la foto, ha dirigido entre otros al montehermoseño Baltasar Rodríguez, en su paso por Inter Miami.

También dirigió partidos en la Canadian Premier League y en torneos organizados por la CONCACAF.

Además de su trabajo como árbitro principal, Drew Fischer también tiene experiencia como colegiado de VAR .

De hecho, formó parte del equipo arbitral del Mundial de Qatar 2022 como video assistant referee, llegando a ser designado para una de las semifinales del torneo.

Su trayectoria también incluye presencia en competiciones internacionales de selecciones, torneos continentales y citas FIFA, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los grandes nombres del arbitraje canadiense.