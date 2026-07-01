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Inflación en Bahía Blanca: los precios treparon 1,76% durante junio, según reveló el IPC Online

La variación de los últimos 12 meses fue de un 27,45 % y que el acumulado del primer semestre de 2026 ascendió al 12,72%.

Archivo La Nueva.

La inflación de junio en Bahía Blanca registró una suba de 1,76%, según reveló este miércoles la medición mensual que realiza el equipo del IPC Online en base a un relevamiento de más de 5900 productos y servicios a nivel local.

El nuevo reporte también indicó que la variación de los últimos 12 meses llegó a un 27,45 % y que el acumulado del primer semestre de 2026 ascendió al 12,72%.

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"El dato muestra una leve desaceleración respecto de mayo, cuando el registro había sido de 1,86%, consolidando un escenario de inflación mensual en torno al 2%, pero todavía con fuerte heterogeneidad entre capítulos y agrupamientos", indicó la consultora

"En términos interanuales, el IPC Online alcanzó 27,45%, apenas por debajo del 27,70% observado en mayo. Esto indica que la desinflación anual continúa, aunque a un ritmo muy gradual. El mes estuvo explicado principalmente por subas muy marcadas en rubros vinculados al turismo, el esparcimiento, algunos servicios regulados o semirregulados, transporte y salud, mientras que ciertos alimentos frescos actuaron como factor de contención", agregó.

La principal suba se dio en los rubros de "Esparcimiento" (5,12%), "Educación" (2,67%), "Atención médica y gastos para la salud" (2,64%), y "Transporte y comunicaciones" (2,55%).

Por debajo del nivel general quedaron "Alimentos y bebidas", con 0,89%, "Equipamiento y mantenimiento del hogar", con 0,88%, y "Vivienda y servicios básicos", con 0,79%.

En contraste, el muestreo -que alcanzó un total de 12.945 precios- reveló que el único capítulo con baja mensual fue "Indumentaria", que retrocedió 0,34%. .

"En lo que va de 2026 la inflación acumula ya 12,72%. La inflación interanual de Bahía Blanca se ubicó en 27,45% en junio de 2026, levemente por debajo del 27,70% de mayo. La comparación anual confirma una continuidad del proceso de desinflación, aunque con señales de estabilización: desde fines de 2025 y comienzos de 2026, la inflación anual se mueve en un rango cercano al 27%-29%", agregó el reporte.

"En perspectiva histórica, la desaceleración es significativa frente a los niveles observados en 2025. El IPC Online acumulaba 37,81% interanual en junio de 2025, descendió a 33,49% en julio, 29,59% en agosto, y luego se mantuvo cerca de valores inferiores al 30% durante buena parte del período posterior", completó.

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