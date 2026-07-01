Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.512,38 para la venta y de $1.460,24 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,41% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.541,00 (+0,65%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.525,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.956,50 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.526,24 (+0,45%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.576,88 (+0,69%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 424 puntos básicos (0,00%).