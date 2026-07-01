Sobreseyeron al padre Mauro, acusado de abuso sexual contra una feligresa

La justicia sobreseyó al padre Mauro, acusado de abuso sexual contra una fiel.

La justicia de Garantías de Bahía Blanca dispuso el sobreseimiento del sacerdote brasileño Mauro Henrique Cantanhede Ferreira (44), más conocido como padre Mauro, que en 2019 había sido denunciado por al parecer abusar sexualmente de una joven.

La medida fue decretada por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, tres años después de que la fiscal Marina Lara decidiera archivar la causa por falta de pruebas contra el acusado.

Francisco Favrat, abogado defensor de Cantanhede Ferreira, presentó el pedido de sobreseimiento de su cliente en más de una ocasión, pero anteriormente la fiscalía y la justicia de Garantías se habían opuesto.

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Sin embargo, esta vez el Ministerio Público Fiscal no se opuso y el particular damnificado no contestó el pedido de sobreseimiento hecho por la defensa.

El Código Procesal Penal bonaerense prevé que, cuando una causa con autor determinado está archivada, la defensa puede solicitar el sobreseimiento definitivo del imputado si transcurrieron tres años desde el archivo de la investigación, en casos de delitos penales.

La denuncia fue radicada por una feligresa de la parroquia San Roque, quien declaró que el sacerdote le pidió fotografías suyas de índole sexual, y que él le mandó fotos de bailarinas desnudas.

La chica relató además que el párroco le confesó que “se masturbaba con ese tipo de imágenes” y que luego le pidió que le “practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”, según relató la denunciante.