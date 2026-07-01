Piden ayuda para atrapar a un hombre condenado por abuso en Villa Iris

El acusado fue sentenciado por abusar de una excompañera de escuela durante un reencuentro.

La familia de una mujer de Villa Iris que fue víctima de abuso sexual pidió colaboración a la sociedad para dar con el autor del hecho, que fue condenado pero se mantiene prófugo desde hace más de un año.

El acusado fue identificado como Federico Alejo Kemmler Davyt, quien el 30 de agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Como llegó en libertad al juicio -a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca- recién se pidió su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

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Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su domicilio ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su pedido de detención.

El delito se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontraron para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler habría abusado de una mujer que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, provocándole lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

Durante el juicio, la víctima, muy angustiada, pudo recordar que durante el delito fue golpeada muy fuerte contra un cerco recuperable.

"Pido que puedan ayudarnos para que se haga menos tedioso el hecho de poder encontrarlo o que alguien pueda brindar información sobre el paradero de este violador", declaró a lanueva.com Betiana, madre de la víctima.

"Necesitamos que cumpla su condena donde debe ser, tras las rejas, y así poder respirar aires de justicia y cerrar finalmente este tramo de vida q tuvimos q sobrellevar", agregó la mujer.

Dónde lo buscan

La fiscalía de Bahía Blanca -a través de la ayudantía fiscal de Puan- mantiene vigente, con distintas medidas de instrucción, la búsqueda de Kemmler Davyt en distintos frentes.

Se analiza su entorno familiar, ya que prácticamente toda la familia -dedicada a la apicultura- se habría mudado de Villa Iris después del hecho, aunque algunos de sus integrantes regresa de manera periódica.

En ese marco se realizaron allanamientos en la zona de Añelo, provincia de Neuquén, donde tendría domicilio un hermano del acusado, aunque el resultado fue negativo.

Los investigadores, a su vez, se comunicaron con sus pares de Río Negro y también con el área de Recapturas de La Pampa, porque había surgido un dato que podía estar en esa provincia, pero por el momento no hubo novedades sobre su paradero.

"Sus datos ya están cargados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), con captura a nivel nacional", aclaró una fuente.