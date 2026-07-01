Violación en manada: "Todo fue planeado", dijo el fiscal Marcelo Romero Jardín

El fiscal Marcelo Romero Jardín valoró la sentencia condenatoria que la Justicia bahiense le impuso ayer a 7 acusados de tomar parte de una violación en "manada" que se registró hace casi una década en la zona de Médanos, en perjuicio de una chica de 17 años.

Como se informara, el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, sentenció a 7 años de cárcel a Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

Los encontró responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal.

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"Estamos conformes con que se haya tomado nuestra teoría del caso. Es muy difícil obtener una condena de este tipo, con una coautoría funcional en un abuso sexual", indicó en declaraciones al servicio informativo de LU2.

"Es la primera vez que ocurre en el departamento judicial de Bahía Blanca y sólo encontramos una sentencia similar en Quilmes. Es una teoría que se aplica por lo general en los robos bancarios. Aquí cada uno hizo una tarea y hubo dos de ellos que cometieron el abuso sexual, pero todos coadyuvaron para que eso sucediera. Además, la acción se interrumpió por la amiga de la víctima que dijo que iba a llamar a la policía", siguió diciendo.

El representante del Ministerio Público consideró que "todo fue planeado".

"Había sido invitada solamente la víctima a ese cumpleaños, pero ella le dijo a una amiga que por suerte concurrió y fue la testigo principal de la causa. Se planificó un juego de cartas que le iban a enseñar y en el que la persona que perdía debía sacarse una prenda y finalmente tirarse a un estanque de agua. Siempre le ocurría a ella y cuando se tiró le escondieron la ropa en diferentes lugares".

"A la chica la hicieron ir a buscar la ropa a una habitación donde la encerraron cuando ingresó. Apagaron la luz, la rodearon y le exigieron que mantuviera relaciones sexuales".

Romero Jardín sostuvo que por estas horas evalúa la posibilidad de apelar la decisión del juez de no decretar la detención de los procesados.

Finalmente, admitió que le llamó la atención el silencio de los jóvenes condenados.

"Pensé que alguno de ellos iba a prestar declaración, fundamentalmente la persona que no había accedido a la víctima y simplemente había colaborado con algún accionar. Eligieron guardar silencio durante toda la investigación y también en el juicio. La estrategia defensista se limitó a realizar planteos técnicos".