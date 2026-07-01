De la mano de Kane, Inglaterra lo dio vuelta, venció a Congo 2 a 1 y chocará ante México

Inglaterra tuvo poder de reacción, venció a Congo 2 a 1 y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El seleccionado de Tomas Tuchel se medirá ante México en la próxima instancia.

La historia no empezó bien para los europeos, ya que los congoleños se pusieron sorpresivamente en ventaja a los 7 minutos por intermedio de Brian Cipenga.

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Ya en el segundo período, a falta de 15 minutos, el goleador Harry Kane estableció la paridad.

Y a falta de 4 minutos, otra vez Kane --con un verdadero golazo-- le dio el triunfo a los europeos.

El partido se jugó en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.

El domingo, a las 21, Inglaterra chocará ante México en el Azteca.