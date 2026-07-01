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Federal A.

Santamarina anunció a su nuevo entrenador: el tercero en 15 fechas

El aurinegro de Tandil confirmó el reemplazante de Luis Murúa.

Foto: Instagram Matías Tatangelo

Santamarina, equipo de Olimpo y Villa Mitre en la Zona 4 del Torneo Federal A, confirmó a su nuevo entrenador.

Tras la salida de Luis Murúa, el auriengro sumó a Matías Tatangelo, quien viene de dirigir al KF Iliria, de la segunda división de Albania y también tiene pasado en el fútbol de Ecuador y El Salvador.

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Se trata del tercer DT del equipo tandilense en la temporada y en tan sólo 15 fechas, ya que previo a Murúa el orientador era Duilio Botella, hoy en Círculo Deportivo.

De momento, Santamarina suma 12 puntos y ganó uno de los últimos 10 partidos: 1 a 0 ante Kimberley.

En lo sucesivo, recibirá al escolta Alvarado y vendrá a Bahía para medirse ante Olimpo en el cierre de la primera fase.

*La tabla

Así están la posiciones antes de disputarse la fecha 16: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Alvarado, 23; 3°) Kimberley, 22; 4°) Villa Mitre y Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 9.

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