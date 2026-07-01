Tres personas murieron por asfixia durante los festejos de México en el Mundial 2026

Tres personas murieron por asfixia durante los festejos masivos en Ciudad de México por la victoria de la Selección mexicana ante Ecuador, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La celebración, que reunió a más de un millón de personas en las calles de la capital mexicana, terminó en tragedia en la zona del Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma, epicentro habitual de los festejos deportivos.

Según informaron las autoridades sanitarias locales, las víctimas fueron un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y otra mujer de 48 años, quienes fueron asistidas por equipos de emergencia tras ser encontrados inconscientes en distintos puntos de la zona.

Pese a las maniobras de reanimación y la intervención de personal médico, no pudieron salvarles la vida.

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La Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmó que los fallecimientos se produjeron por asfixia, en medio de una multitud que copó las calles tras el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El episodio ocurrió luego de la victoria 2-0 de México sobre Ecuador, en el Estadio Azteca, por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Ese resultado desató una celebración histórica para el seleccionado anfitrión, que logró cortar una larga sequía en instancias de eliminación directa y se metió entre los 16 mejores del torneo.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía.

Las autoridades habían montado un operativo especial en el Paseo de la Reforma, con cortes de tránsito, personal sanitario, bomberos, protección civil y fuerzas de seguridad, pero la magnitud de la convocatoria generó momentos de descontrol y emergencia.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a paramédicos asistiendo a personas descompensadas en medio de los festejos, mientras miles de hinchas continuaban celebrando en las inmediaciones.

La euforia por el triunfo mexicano contrastó rápidamente con la conmoción por las muertes, que empañaron una de las jornadas más importantes del seleccionado local en el Mundial.