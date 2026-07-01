Se amplió el seleccionado nacional de natación para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos elevó una segunda convocatoria de nadadores para integrar el seleccionado nacional que competirá, en septiembre, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

De acuerdo a lo explicado, a través de una gestión del Comité Olímpico Argentino, fueron comunicados de diez plazas adicionales respecto de la primera lista, conocida en mayo con once atletas, que lideran los olímpicos Santiago Grassi, Ulises Saravia, Macarena Ceballos y Agostina Hein.

La nueva nómina fue armada "después del análisis detallado realizado por el Equipo Técnico Nacional sobre las posibilidades competitivas en cada evento por parte del Seleccionado y a modo de refuerzo para disputar eliminatorias de pruebas de relevos o completar algunos eventos individuales que no disputan los nadadores ya clasificados", informó la CADDA.

La lista comprende a los siguientes nadadores:

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Iara Fernández: 50 mariposa y posibilidades de participar en las eliminatorias de algún relevo femenino.

Delfina Dinni: 1500 libres y posibilidades de participar en las eliminatorias de algún relevo femenino.

Matías Chaillou: relevo combinado masculino y posibilidades de participar en algún evento individual y/o relevos masculinos.

Lucas Alba: 400 libres, 800 libres, 1500 libres y posibilidades de participar de los relevos masculinos.

Dante Nicola: relevo combinado masculino y posibilidades de participar de algún evento individual.

Felipe García Berbel: 200 mariposa.

Máximo Aguilar Machion: relevo 4x200 libres y posibilidades de participar en relevos masculinos y algún evento individual.

Thiago Pizzini: 800 libres y 1500 libres.

Guido Buscaglia: posibilidades de integrar el relevo 4x100 libres masculino y de participar en 50 y 100 libres.

Catalina Dos Santos: posibilidades de participar en las eliminatorias de algún relevo femenino y en 100 libres.

Asimismo, se completó el equipo técnico con la designación de Adrián Tur (técnico), German Calvelo (biomecánico), Hugo Peralta (kinesiólogo) y Nicolas Ciampoli (kinesiólogo).

La competencia de natación se llevará a cabo en la ciudad de Rosario los días 13 al 16 de septiembre en el Complejo Acuático que aún se encuentra en construcción.

La misma estará compuesta de 41 pruebas: 20 masculinas, 20 femeninas y 1 mixta. Las pruebas eliminatorias se realizan en horas de la mañana y las finales, por la tarde.

Las marcas obtenidas serán reconocidas para fines de clasificación a Lima 2027.