Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

ABSA realizará este miércoles trabajos en el barrio Spurr

Las tareas serán en Tierra del Fuego al 2800.

Foto Archivo La Nueva

ABSA informó que intervendrá la red de agua en el barrio Spurr, más específicamente en Tierra del Fuego al 2800, lo que afectará el suministro de agua potable en el lugar.

Por esta razón se solicita a las personas usuarias, cuidar las reservas domiciliarias de agua y destinarlas sólo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El mundo.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE