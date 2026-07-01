Liberman pide que comerciantes de Bahía no paguen Ingresos Brutos y se frenen embargos de ARBA

Tras la multitudinaria reunión de comerciantes con legisladores bahienses ocurrida a principios de junio, el diputado Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para pedirle a la Provincia de Buenos Aires que exima a los afectados por la inundación del pago de Ingresos Brutos y que ARBA frene los embargos.

La iniciativa no lleva la firma de ningún otro legislador de la Sexta Sección presente en aquel encuentro y tiene los avales de Francisco Adorni, Ramón Vera y Maximiliano Bondarenko, todos de La Libertad Avanza.

"Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras y presenté un proyecto de ley con la exención del 100% de Ingresos brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA", escribió en la red social X.

"Ahora se ve quién cumple y quién promete. Espero a los demás", posteó.

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La iniciativa surge tras el encuentro que se realizó el 1 de junio en el teatro Don Bosco ante cientos de comerciantes locales preocupados por la crisis que atraviesan. Por el lado de los legisladores estuvieron Andrés De Leo, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, Oscar Liberman y Nerina Neumann.

Durante el encuentro se reclamaron medidas urgentes para acompañar la recuperación económica de la ciudad tras las dos catástrofes que golpearon al distrito en poco más de un año.

Los organizadores recordaron el devastador temporal de viento de diciembre de 2023 y la posterior inundación que afectó a miles de familias, comercios y empresas. Señalaron que detrás de cada negocio dañado y de cada empleo en riesgo existen historias de esfuerzo, inversión y sacrificio que requieren acompañamiento del Estado en todos sus niveles.

Bajo el lema “La camiseta de Bahía Blanca”, las entidades impulsoras apelaron a la unidad política para afrontar la etapa de reconstrucción. La comparación con la selección argentina sirvió para plantear que, más allá de las diferencias partidarias, debe prevalecer un objetivo común, como es la recuperación de la ciudad y la defensa de su entramado productivo.

En representación de las entidades organizadoras, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIyS), sostuvo que Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional dentro de la provincia debido al impacto de las dos tragedias sufridas en tan corto tiempo. Además, remarcó la importancia de proteger a las pequeñas y medianas empresas como herramienta fundamental para preservar el empleo.