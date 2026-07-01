Tarifa Social SUBE: quiénes mantendrán el descuento y qué requisitos deben cumplir para no perderlo

El Gobierno nacional anunció la modificación del esquema de financiamiento de la Tarifa Social SUBE, el beneficio que permite a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales viajar con un 55% de descuento en el transporte público.

La principal novedad de la Resolución 40/2026 es que el Estado nacional dejará de actualizar de manera automática el monto del subsidio cada vez que una provincia o un municipio decida aumentar el precio del boleto. En adelante, el descuento se calculará sobre una "tarifa de referencia" que quedará congelada hasta que la Secretaría de Transporte decida volver a actualizarla.

La medida no modifica el universo de beneficiarios de la Tarifa Social, por lo que seguirán accediendo al beneficio jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas sociales, y titulares de programas sociales nacionales y otros grupos alcanzados por la normativa vigente.

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Para conservar el beneficio, los usuarios deben tener la tarjeta SUBE registrada o personalizada, contar con el atributo social vigente que da acceso al beneficio, verificar que el descuento figure correctamente en la tarjeta y, en caso de haber cambiado de plástico, asociar la nueva SUBE a la cuenta correspondiente.

Quiénes podrían pagar más

El cambio se sentirá principalmente en las provincias y municipios que vuelvan a aumentar el precio del boleto en los próximos meses. Con el sistema anterior, el descuento se recalculaba sobre el nuevo valor del boleto y el beneficiario abonaba un monto menor. Pero la nueva resolución deja en claro que las administraciones locales mantienen la facultad de fijar sus propias tarifas y también pueden otorgar beneficios superiores al nacional. En esos casos, deberán hacerse cargo del financiamiento adicional.

Esto significa que una provincia podría decidir sostener un descuento más amplio para determinados usuarios o compensar la diferencia generada por un aumento del boleto, aunque esa decisión dependerá de cada jurisdicción.

Desde Nación remarcaron que el beneficio del 55% sigue vigente y continúa alcanzando a los mismos grupos de usuarios. Lo que cambia es que, desde este miércoles, el subsidio nacional dejará de acompañar automáticamente cada incremento del transporte público por la creciente dispersión de tarifas entre las distintas jurisdicciones y la necesidad de dar mayor previsibilidad al gasto público. (NA)