Capturado por usar una tarjeta robada para hacer compras

Un hombre fue aprehendido en horas del mediodía en el barrio Pacífico, luego de que intentara hacer compras con una tarjeta de débito robada.

La captura se llevó a cabo en Bravard y Güemes, mientras que el ilícito se quiso llevar a cabo en una estación de servicio ubicada en Don Bosco y 17 de Mayo.

En ese lugar se capturó a Luis Ejea, de 61 años, quien momentos antes había abonado una compra con una tarjeta de débito ajena y posteriormente se retiró del lugar a bordo de un Chevrolet Corsa.

Gracias al seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo, el vehículo fue interceptado y se concretó la aprehensión del sospechoso.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una tarjeta de débito y documentación personal perteneciente a una mujer que había denunciado su sustracción días atrás, además de documentación privada y tarjetas bancarias a nombre de otras personas, cuya procedencia es materia de investigación.

Asimismo, en el interior del vehículo se incautó un envoltorio con 0,3 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Quinta, quedando a disposición de la UFIJ en turno y de la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Las carátulas son defraudación mediante el uso de tarjeta de débito ajena, infracción a la Ley 23.737 y averiguación de procedencia.