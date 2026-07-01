Bélgica dio vuelta un partido increíble, lo ganó en suplementario y está en octavos

Bélgica resurgió cuando tenía un pie afuera del Mundial, venció en suplementario a Senegal por 3 a 2 y avanzó a los octavos de final.

Los belgas estuvieron 2 a 0 abajo cuando quedaba poco por jugar, pero lograron una remontada histórica.

Habid Diarra puso merecidamente en ventaja a los africanos en la primera etapa.

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En el comienzo de la etapa complementaria, los senegales ampliaron la cuenta con una soberbia definición de Ismaila Sarr.

A falta de 4 minutos. Romelu Lukaku descontó para los belgas y le puso suspenso al final.

Y tras cartón, Bélgica logró la paridad que mandó el partido al tiempo suplementario con el cabezazo de Youri Tielemans.

En el segundo período del suplementario, Youri Tielemans canjeó por gol un polémico penal que le cometieron.

El cotejo se jugó en el Lumen Field (Seattle), con arbitraje del hondureño Said Martínez.

El seleccionado africano se medirá ante el ganador de la llave entre Estados Unidos y Bosnia que jugarán más tarde.