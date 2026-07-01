Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Gran Bretaña: "El objetivo es sumar puntos"

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Gran Bretaña, que se correrá el próximo domingo, en la continuidad del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La novena fecha del torneo comenzará el viernes, con una práctica libre y la clasificación para la Sprint, a las 8.30 y 12.30 respectivamente.

“Me siento preparado para volver a la pista este fin de semana en Silverstone después de una carrera complicada en Austria. Espero sentirme más cómodo con el coche, ya que este año ya he pilotado el A526 en Silverstone durante una jornada de rodaje, y sin duda es una prueba interesante en esta generación de la Fórmula 1", remarcó Franco en declaraciones para el sitio oficial de la escudería.

Además, para el piloto pilarense de Alpine será una buena oportunidad de reponerse tras una mala carrera en el Gran Premio de Austria, en la que llegó en la 15° colocación.

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"Creo que nos hemos ido un poco desanimados de Austria, ya que terminamos fuera de los puntos, lo cual obviamente no era el resultado que el equipo esperaba. La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el equilibrio durante todo el fin de semana. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades para familiarizarnos con el coche, y ya he estado en el simulador para prepararme para Silverstone", remarcó Franco.

La actividad en el Gran Premio británico continuará el sábado, con la carrera Sprint (a las 8) y la clasificación (desde las 12).

"Necesitamos empezar con fuerza, ya que es una carrera al sprint, y necesitamos ser rápidos desde el viernes, pues nuestro objetivo es sumar puntos este fin de semana con las dos oportunidades de puntuar. Los aficionados siempre son fantásticos y, como esta es la carrera de casa del equipo, cerca de la fábrica, habrá muchos miembros del equipo entre el público que han viajado desde Enstone. Espero darles un buen resultado y volver a los puntos", entendió Franco.

De momento, el argentino suma 16 puntos y está en la 12° colocación.

Mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, marcha 9° con 41 unidades.

El líder, en tanto, es Kimi Antonelli (Mercedes Benz) con 171 puntos, seguido por George Russell (Mercedes Benz) con 131 y Lewis Hamilton (Ferrari), con 125.

*Un lindo recuerdo