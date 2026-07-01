Final de ciclo: Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca

Edinson Cavani rescindió esta miércoles su contrato y dejó de ser jugador de Boca. El delantero llegó en julio del 2023 con muchísima expectativa, pero sus últimos meses estuvieron marcados por su lesión en la espalda.

El delantero uruguayo jugó 81 partidos en el Xeneize, en los que anotó 28 goles y dio tres asistencias. Su etapa se cerró con una cuenta pendiente, que fue ser campeón en el club.

Los últimos meses de Cavani en Boca estuvieron marcados por la lesión en la zona lumbar que lo tuvo a maltraer y lo complicó incluso en su vida cotidiana. Además, la relación con los hinchas se fue diluyendo ante su falta de participación en el equipo y sus goles errados que marcaron el futuro del club.

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Tal como se venía estipulando en las últimas semanas, la entidad de la Ribera le propuso rever su situación debido a la gran cantidad de ausencias y problemas físicos que acusó en el último tiempo.

De esta manera, el uruguayo de 39 años dice adiós sin haber ganado títulos después de tres años en la institución xeneize. Su vínculo expiraba a fin de año.

La lesión lumbar que ya lo había tenido a maltraer a lo largo de todo 2025 lo llevó a estar fuera de las canchas en gran parte de lo que va del año. De hecho, el Matador solamente pudo presenciar dos encuentros oficiales en el primer semestre de 2026, donde ingresó 25 minutos ante Platense y fue titular contra Racing, duelo en el que fue sustituido a falta de 10 minutos para el final y fue abucheado por la mayoría del público (ambos cotejos terminaron 0-0 en la Bombonera).

Si bien realizó varios tratamientos para intentar bloquear el dolor en la zona vertebral, los mismos no resultaron exitosos. De hecho, en varias publicaciones en su cuenta de Instagram compartió imágenes de su rehabilitación con mensajes optimistas, pero el por entonces entrenador Claudio Úbeda no pudo contar con él para compromisos oficiales.

Así fue que el flamante DT, Rodolfo Arruabarrena, se hizo cargo del plantel sabiendo que no iba a tenerlo en cuenta. (Fuente: TN).