Suspendieron las clases en ciudades de Mendoza por nevadas, lluvias, viento y temperaturas bajo cero

Varias ciudades de la provincia de Mendoza sufrieron la suspensión de clases ante el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las escuelas.

El Ministerio de Educación provincial confirmó en las últimas horas que este miércoles los alumnos del turno mañana no asisten a clases luego de las recomendaciones dictadas por la Dirección de Defensa Civil.

En el comunicado, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

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Aun así, se remarcó que “la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza”.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad, y se busca saber si el turno tarde sufrirá la misma medida.

El SMN informa que hay alerta naranja por nevadas en distintos puntos de Mendoza, tratándose así de la única provincia bajo este panorama climático.

Neuquén también se encuentra con pronóstico de nevadas y fuertes vientos, pero el alerta es amarilla. (NA)