Olimpo-Villa Mitre: árbitro, día, horario e historial antes de un nuevo clásico

Olimpo y Villa Mitre animarán nuevo clásico bahiense, esta vez por la fecha 16 de la Zona 4 del Torneo Federal A, que entra en el cierre de la primera etapa.

El derby local se jugará el domingo a las 15 en el Roberto Carminatti y será arbitrado por el cordobés Matías Billone Carpio.

A falta de tres jornadas para la finalización de la primera etapa, el aurinegro llega como líder y el tricolor como cuarto junto a Germinal de Rawson.

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Será el segundo enfrentamiento de la temporada, luego del 0 a 0 en El Fortín por la fecha 7.

*Cómo llegan

Olimpo arribará al clásico como puntero del grupo (a un punto de Alvarado), pese a que ganó uno de los últimos 8 encuentros (1 a 0 ante Germinal).

En su última presentación, el auriengro igualó ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 1 a 1, con gol de Federico González y un penal fallado por Brain Guille.

En esta racha, además, el equipo dirigido por Carlos Mungo, también empató 6 encuentros (cuatro de ellos fueron 0 a 0) y perdió otro (2 a 0 ante Alvarado en Mar del Plata).

Mientras que Villa Mitre atraviesa su momento más positivo en la temporada, ya que por primera vez consiguió dos victorias en fila.

El último domingo superó a Alvarado en El Fortín por 1 a 0 (gol de Víctor Ayala) y antes había vencido a Santamarina en Tandil por 2 a 0 (tantos de Jerónimo Almada y Santiago Gómez).

Además, acumula un invicto de seis juegos, ya que antes de esos triunfos arrastraba tres empates sin goles en fila y otra victoria ante Sol de Mayo por 2 a 1 (Enzo González y Thiago Pérez).

*Un viejo conocido

Leandro Espejo, otra vez con la aurinegra. Foto: Prensa Olimpo

A pocos días del clásico, Olimpo confirmó el regreso del atacante Leandro Espejo.

El sanjuanino de 24 años llega proveniente de Chaco For Ever, en la Primera Nacional, y en caso de ser habilitado podría estar a disposición para el domingo.

*Un poco de historia

Hasta el día de hoy Olimpo y Villa Mitre se enfrentaron 33 veces en torneos que exceden el ámbito de la Liga del Sur.

El historial favorece al aurinegro, que ganó 12 encuentro, por sobre 11 del tricolor y 10 empates.

Por otra parte, la Villa lleva 5 partidos sin derrotas, ya que ganó 2 y empató otros 3.

El último éxito de Olimpo fue el 28 de abril de 2024, por 3 a 1, con goles de Rodrigo Acosta y Julio Cáceres. Para la Villa descontó Sebastián Jeldres.

*A los nuestros

A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:

-El fixture aurinegro

vs Villa Mitre (local)

vs Germinal (visitante)

vs Santamarina (local)

-El fixture tricolor

vs Olimpo (visitante)

vs Brown de Madryn (local)

vs Sol de Mayo (visitante)

*El resto

La fecha se jugará íntegramente el domingo a las 15.

Además del clásico bahiense, se medirán: Sol de Mayo-Kimberley (dirigirá el puntaltense Fernado Marcos), Alvarado-Germinal (César Ceballo) y Brown de Madryn-Círculo Deportivo (Franco Morón).

Libre tendrá Santamarina de Tandil, que hoy confirmó a su nuevo técnico, el tercero en 15 fechas.

*La tabla

Así están la posiciones antes de disputarse la fecha 16: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Alvarado, 23; 3°) Kimberley, 22; 4°) Villa Mitre y Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 9.