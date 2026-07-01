En Pellegrini hay clima de final: "Se vive con bastante nerviosismo y muchas ganas", dijo Juani Castro

Días diferentes se viven en Pellegrini, aguardando la final del primer tramo, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, desde el próximo domingo, en Altense, ante Caza y Pesca Huracán Médanos.

"Estamos tranquilos y disfrutando de esta semanita. Hay mucha euforia en el club. Se vive con bastante nerviosismo y muchas ganas", aseguró Juan Ignacio Castro, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El azulgrana eligió jugar en Altense.

"Es una cancha grande y en el cuadrangular de principios de año nos fue bastante bien. Somos un equipo joven, y cuando defendemos y corremos la cancha es muy difícil vencernos", opinó.

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Juani es el base del equipo y tendrá muchos minutos a raíz de la ausencia por lesión de Bautista Fraysinnet.

"Contra Barracas entró y en defensa le cambió la cara a equipo. Y nos potenció a todos. Si bien soy joven (20 años) siento mayor responsabilidad, estoy tranquilo", avisó.

Justamente ante Barracas el equipo puntaltense logró el pasaje a la final y, previamente, había eliminado a Sporting.

"Con Sporting fue bastante duro, por el ambiente y todo lo que hubo en el medio. Ellos son un equipo duro y nos propusieron una serie física. Y con Barracas fuimos a tercer partido y hasta el último cuarto estábamos empatados, así que para mí es todo nuevo", reconoció Juani.

El triunfo 77 a 31 en fase regular ante los medanenses no cuenta.

"Fue un partido atípico, a ellos les faltaron los referentes y expulsaron a (Juan Cruz) Redivo. Nosotros jugamos muy bien, pero es un partido que no se tiene en cuenta. Sabemos que será totalmente diferente", reconoció.

Su temperamento es algo que viene trabajando, y mantenerse controlado será muy valioso para él y su equipo.

"Siempre fui muy competitivo, de chico, y me costó el tema de la tranquilidad y demás; es algo se trabaja todos los días. En mi casa me acompañan un montón, tengo ese apoyo. Vamos por buen camino", admitió.

En Pellegrini son conscientes del valor que tiene esta final, la cual le otorgará al ganador la posibilidad de una final extra en caso de no adjudicarse el segundo tramo.

"El año pasado fue complicado, descendimos y el club se armó para llegar a la última instancia y buscar ascender", aseguró Juani.

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