Confirman que Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil del sudoeste bonaerense

En el marco de un encuentro clave para la gestión del riesgo y la seguridad pública de la región, se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro entre los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección bonaerense.

Durante la jornada, y con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones de crisis, se designó a Sebastián Sepúlveda - Director de Defensa Civil de Bahía Blanca- como el nuevo Jefe Regional del organismo.

Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias.

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Asimismo, como Subjefe Regional fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist, conformando así una dupla de conducción enfocada en las particularidades operativas y geográficas de la zona.

La convocatoria contó con la participación de todos los municipios de la sección y con la presencia de autoridades de DC de la Provincia, quienes asistieron para homologar el acuerdo y brindar el respaldo institucional a la nueva cúpula regional.

Esta iniciativa surge como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

Con esta nueva estructura, Bahía y la región optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia.