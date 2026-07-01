Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Ola de frío: el Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por bajas temperaturas en Bahía y la región

El aviso climático abarcará, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Tornquist y el sector oeste de Patagones.

Archivo La Nueva.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves un alerta amarillo por bajas temperaturas en Bahía Blanca y la mayor parte del sudoeste bonaerense, lo que puede afectar la salud de la población, en particular de los grupos de riesgo.

El aviso climático abarcará, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Tornquist y el sector oeste de Patagones.

Como siempre sucede en estos casos, desde el organismo recuerdan que el alerta amarilla representa "efecto leve a moderado en la salud", con consecuencias que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

El servicio de Satelmet, en tanto, anticipa para Bahía un jueves con heladas y una temperatura mínima de un grado bajo cero y una máxima de 9 grados.

Desde el SMN recomiendan evitar exponerse al frío por tiempo prolongado en exteriores; controlar el buen funcionamiento de calefactores; no dejar calefactores encendidos sin supervisión; evitar sobrecargar la instalación eléctrica; y mantener ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El mundo.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE