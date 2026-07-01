Ola de frío: el Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por bajas temperaturas en Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves un alerta amarillo por bajas temperaturas en Bahía Blanca y la mayor parte del sudoeste bonaerense, lo que puede afectar la salud de la población, en particular de los grupos de riesgo.

El aviso climático abarcará, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Tornquist y el sector oeste de Patagones.

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Como siempre sucede en estos casos, desde el organismo recuerdan que el alerta amarilla representa "efecto leve a moderado en la salud", con consecuencias que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

El servicio de Satelmet, en tanto, anticipa para Bahía un jueves con heladas y una temperatura mínima de un grado bajo cero y una máxima de 9 grados.

Desde el SMN recomiendan evitar exponerse al frío por tiempo prolongado en exteriores; controlar el buen funcionamiento de calefactores; no dejar calefactores encendidos sin supervisión; evitar sobrecargar la instalación eléctrica; y mantener ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono.