El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 2 de julio una jornada con una temperatura mínima de un grado bajo cero y una máxima de 9 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado con heladas, viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará frío con soleados, viento leve de sudoeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las primeras horas del viernes una temperatura de 2 grados.