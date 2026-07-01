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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 2 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 2 de julio una jornada con una temperatura mínima de un grado bajo cero y una máxima de 9 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado con heladas, viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

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Durante la tarde el tiempo se presentará frío con soleados, viento leve de sudoeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las primeras horas del viernes una temperatura de 2 grados.

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