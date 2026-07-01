Con una duda en el once inicial, la formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

La Selección Argentina cerró la fase de grupos de forma ideal y ya prepara el encuentro del próximo viernes a las 19, ante la sorprendente Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni, como ya es costumbre, confirmará el equipo en la última práctica antes del encuentro, aunque mantendría una sola duda en la formación.

Cuti Romero volvió a trabajar con normalidad este miércoles tras la molestia sufrida en el encuentro ante Austria y todo indica que llegará en condiciones para compartir la zaga central con Lisandro Martínez, por lo que Nicolás Otamendi esperaría en el banco de suplentes.

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En la delantera, Lautaro Martínez le ganaría la pulseada a Julián Álvarez y se mantendría en el once inicial por cuarto encuentro consecutivo.

El Toro comenzó el Mundial en el once dado que la Araña se ponía a punto física y futbolísticamente y se esperaba que a esta altura el hombre de Atlético de Madrid sea el 9 de la albiceleste. Sin embargo, su rendimiento ante los asiáticos no fue el mejor, por lo que Lautaro tiene grandes posibilidades de mantenerse en la formación inicial ante Cabo Verde.

En el lateral izquierdo aparece la única incógnita: el entrenador debe decidir si le ratifica la confianza a Facundo Medina luego de sus buenas actuaciones o apuesta por la experiencia de Nicolás Tagliafico, recuperado físicamente y titular -completó los 90 minutos- en la reciente victoria ante Jordania.

La probable formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.