Caso Agostina: prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani por el femicidio

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba. La medida fue tomada por el fiscal Raúl Garzón.

Barrelier se encuentra sindicado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio); al tiempo que Fassetta, quien alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.

En tanto, Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (expareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde "limpiaba las mesas y los baños y servía el vino" a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock, según reveló una testigo clave del caso en una entrevista con esta agencia.

Además, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Hasta el momento, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente. (con información de NA)