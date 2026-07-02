Cambio de horarios en el Regional Pampeano A por el debut de Los Pumas

Alan Martínez en ataque durante el choque ante Los Tordos, por el TdI B. Foto: Mariela Pesutto-Carla Palacios.

A raíz del debut internacional de Los Pumas ante Escocia, este sábado a las 16 en Córdoba por la primera fecha del Nations Championship, por disposición de UAR no se podrán disputar partidos oficiales en esa franja horaria. Por tal motivo y en lo que respecta al Regional Pampeano, la fecha del sábado adelantará sus horarios.

Luego de jugarse la jornada 2 el pasado 13 de junio, la competencia regional en su máxima categoría regresa este sábado con una tercera fecha en la que Sociedad Sportiva jugará como local y Argentino será visitante.

Las Palomas recibirán a Comercial con los siguientes horarios: 10.30 en Preintermedia (arbitraje de Rafael Jornet), 12.15 en Intermedia (Esteban Bevaqua) y 14 en Primera (Juan Ignacio Rossello).

El Chancho visitará al campeón Mar del Plata Club en los mismos horarios.

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Por jugar el domingo, no sufrirá cambios el partido que jugará Universitario ante Los Miuras de Junín en el complejo Héctor Gatica, 13.45 (Primera) y 12 (Intermedia).

Femenino: camino al XV

El próximo domingo 5 del corriente comenzará el torneo femenino de mayores denominado “Camino al XV”, en el que los equipos de Palihue, Universidad Nacional del Sur y Puerto Belgrano RHC disputarán tres fechas (5 de julio, 9 de agosto y 19 de agosto), concentradas tipo encuentro, en el que se disputarán partidos de 12 jugadoras por equipo.

El certamen lleva ese nombre porque el objetivo del rugby femenino URS y nacional es ir progresivamente hacia la modalidad XV.

Curso primeros auxilios

En el segundo semestre el equipo de Bienestar del Jugador de la URS, a cargo del doctor Emilio Corinaldesi, dictará en los clubes el curso de primeros auxilios en rugby.

La primera jornada se realizará hoy en El Nacional, con representantes de dicho club y de Universidad Nacional del Sur.

En los próximos meses, a razón de una por mes, se estarán coordinando las visitas a los demás clubes.

Desarrollo: 2º semestre

La URS oficializó en las últimas horas el calendario para el campeonato Clausura de mayores masculino.

Comenzará el próximo domingo 12 del corriente y contará con la participación de UNS (ganador del Apertura), Palihue (combinará equipo con Ferroviario de Dorrego), Puerto Belgrano RHC, Pringles RC (3º en el Apertura), Sol de Mayo (Viedma), Cazadores (Tres Arroyos), Tres Arroyos RC y Coronel Suárez RHC.

La modalidad de disputa será una primera rueda todos contra todos y una segunda en la que los cuatro primeros jugarán ronda campeonato. Los cuatro restantes competirán por reposicionamiento.

La primera fecha será con UNS-Palihue, Pringles RC-Sol de Mayo, Cazadores-Tres Arroyos RC y Coronel Suárez RHC-Puerto Belgrano RHC.