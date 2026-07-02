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Argentina visita a Uruguay, en un partido clave y con deseos de revancha

La albiceleste perdió en Obras 61 a 44, en una pobre producción. Hoy está con plantel casi completo.

Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck. Fotos: CABB.

El seleccionado argentino visita a Uruguay por la tercera ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027, en el Antel Arena de Montevideo, a las 22.10, con televisación de TyC Sports 2.

Será la revancha del partido que consiguieron los charrúas en Obras, 61 a 44, en una de las peores producciones argentinas de todos los tiempos.

Actualmente, Uruguay está invicto, con 4 victorias y Argentina, segundo, con 3-1.

La importancia de ganar y en lo posible por una diferencia superior a los 17 puntos que se llevaron a favor los uruguayos es para evitar, probablemente, el cruce con Canadá, en agosto.

Argentina esta vez tiene para ilusionarse, porque a excepción de Luca Vildoza, llevó a lo mejor que tiene como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, José Vildoza, Nicolás Laprovittola, Marcos Delía, Juan Fernández y Patricio Garino, entre otros.

En Uruguay, dirigido por Gerardo Jauri, no estarán Bruno Fitipaldo y Luciano Parodi, ambos lesionados.

En este mismo grupo D, Panamá suma una victoria y tres caídas, mientras que Cuba todavía no pudo ganar en el certamen.

La tercera ventana marcará el cierre de la primera fase de los Clasificatorios. Los tres mejores equipos avanzarán a la siguiente ronda, donde se cruzarán con los clasificados del Grupo B, integrado por Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas.

Después del partido ante Uruguay, la albiceleste cerrará esta ventana de Eliminatorias el domingo, visitando a Panamá desde las 21.10, con el objetivo de acercarse a la clasificación para la segunda fase rumbo al Mundial de Qatar 2027.

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