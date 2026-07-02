Jugó en Olimpo y le hizo un gol al actual arquero de Cabo Verde: “¿En serio era Bozhina?”

Fue el primer argentino en jugar en el Omonia Nicosia de Chipre. También el único ex Olimpo en convertir un gol en la Liga mayor del país peninsular, que forma parte del Mediterráneo oriental y es el único miembro asiático de los 27 estados soberanos que conforman la Unión Europea.

Pero la idea no era hablar de geografía con el delantero pigüense Leandro González, que apenas apareció en pantalla, como invitado en el programa El Diario Deportivo (que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play), puso en juego su memoria sin temor a equivocarse: “Pregunten lo que quieran, estuve solo un semestre en Chipre y me acuerdo de todo”.

Con respecto a los datos estadísticos no falló: “Disputé 11 partidos y convertí dos goles, uno de zurda y el otro de cabeza, o mejor dicho de palomita”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y siguió: “En esa temporada el equipo terminó quinto y el campeón fue nuestro clásico rival, el Apoel Nicosia (es el más ganador de la Liga con 29 títulos)”.

Hasta ahí, cien por ciento de efectividad, aunque mire la cara de Lea cuando la producción puso en cámara el video con el tanto que anotó el 21 de octubre de 2017, en el triunfo 1-0 sobre el AEL Limassol (fecha 8 del certamen de la Liga en la que participan 14 elencos), que en el arco tenía nada más y nada menos que…

“¿No me digas que ese es Vozinha”?, interrumpió quien ascendió con el aurinegro de Bahía en las temporadas 2006-2007 y 2012-2103.

“Claro, en ese momento no era famoso y su historia no se había hecho viral en las redes sociales”, saltó mientras repasaba el gol de “palomita” y la fuerte discusión que mantuvo con el actual y popular cuidapalos de Cabo Verde (seleccionado que este viernes enfrenta a la Scaloneta por los 16 avos del Mundial) sobre el cierre del encuentro.

“Cuando iba a sacar desde el arco, le moví la pelota y se calentó (el atacante de Pigüé fue amonestado). Se me vino encima y me dijo de todo, aunque no le entendí nada, porque no sé si las quejas eran en inglés, francés o en un caboverdiano imposible de descifrar”, subrayó el ex Racing. Estudiantes y Atlético Tucumán, además de Olimpo claro, en la elite del balompié nacional.

Además de las anécdotas y de lo complicado del idioma, Leandro se sentía como en casa cada vez que se cruzaba con algunos de los marineros de nuestro país que formaban parte de algunas de las misiones de la Fuerza de Tarea Argentina que brega por y para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (desde 1964 al presente).

“El día que llegué a la isla, desde Tucumán y después de 33 horas de vuelo, bajé en el aeropuerto y un soldado, que después me enteré que era tucumano, me sorprendió con un ´Leandro suerte en tu nuevo club´. Con él, como con muchos otros, seguimos en contacto”, afirmó el atacante de 40 años y ya retirado de la actividad oficial.

Pero volvamos a Bozhina, cuyo verdadero nombre es Josimar José Evora Dias, quien atajó cinco temporadas en el Ael Limasoll y consiguió un título: la Copa Chipre 2019.

Nació el 3 de junio de 1986 en la ciudad “cultural” de Mindelo, ubicada en la isla de São Vicente, al norte de Cabo Verde. Se inició en el Batuque de su país y después pasó por Mindelense (Cabo Verde), Progresso do Sambinaga (Angola, 2012-2015), Zimbru Chisnau (Moldavia, 2015-2016), Limassol (2017-2022), Trencin de Eslovaquia (2022-24) y Chaves de Portugal (2° división, 2024 hasta la actualidad).

En la Selección es el portero titular desde 2012 y acumula 89 presencias, claro que la mejor fue por la segunda fecha del Grupo H del actual Mundial, cuando se atajó todo frente a España, donde después de mantener su arco en cero fue elegido como “el jugador del partido”. Esa actuación épica hizo que su popularidad en redes sociales explotara, pasando de 50.000 seguidores a más de 16 millones casi de inmediato.

Pero existe una historia que lo vincula a la Argentina desde mucho antes y tiene que ver con el día anterior a su nacimiento, en pleno Mundial de México.

Su padre se había convertido en fanático de un jugador argentino, Jorge Valdano, que el 2 de junio le había marcado dos goles a Corea del Sur en el debut de la Selección de Bilardo y Maradona.

Su papá quiso honrar ese momento y llamar a su hijo con el apellido del delantero santafecino de Las Parejas, pero las autoridades del Registro Civil de Cabo Verde se lo rechazaron porque la normativa local sobre nombres no lo permitía.

Entonces eligió otro, y también estuvo relacionado a un futbolista de aquel torneo: Josimar, el lateral brasileño que esa misma semana había deslumbrado al planeta. Cuarenta años después, Josimar José Évora Dias -para todos, Vozinha- detuvo a España con las manos en su primer partido mundialista de su país, en el mismo torneo que le dio nombre.

¿Y por qué Vozhina? El apodo llegó antes que la fama.

De niño, en los callejones de Mindelo, el padre estaba en el ejército y la madre trabajaba todo el día, así que Josimar creció a cargo de sus abuelos. En la calle jugaba con chicos mayores que él, que le pegaban sin contemplaciones. Era bueno con los pies, competitivo y rebelde, pero todavía no había pegado el estirón y no iba al arco. Cuando los golpes superaban su capacidad de venganza, corría a refugiarse a los brazos de su abuelita materna.

Y Vozhina en portugués significa “abuelita”.

Esto tampoco lo conocía Leandro, que le cambiaba la camiseta si sabía que se convertiría en el actual golero de Cabo Verde.

--¿O no?

--Sabés como la hacía plata ahora mismo, je, je.

Mirá la nota completa: