Nicolás Laprovíttola se desvinculó del Barcelona, luego de cinco exitosas temporadas

El vínculo entre el FC Barcelona y Nicolás Laprovittola llegó a su fin. El contrato del base argentino finalizó el pasado 30 de junio y, mediante unas líneas publicadas en sus redes sociales líneas, el club catalán le agradeció públicamente su vínculo con la institución.

"Lapro" demostró su talento dentro de la cancha y, debido a las lesiones de las dos últimas temporadas, realizó un gran esfuerzo físico para poder completar la edición 25-26 de la liga española ACB, compitiendo al más alto nivel.

El bonaerense se despidió dejando una gran imagen como jugador y persona en el Palau Blaugrana, donde formó parte de cinco campeonatos con el Barcelona: la Copa de 2022, la Liga de 2023 y las Ligas Catalanas de 2022, 2023 y 2024.

Laprovíttola, de 36 años y 1m90, llegó al club azulgrana en 2021 y en estos últimos tres años fue uno de los capitanes del equipo.

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En sus cinco temporadas disputó un total de 307 partidos: 147 de Liga, 134 de Euroliga, 9 de Copa, 11 de Liga Catalana y 6 de Supercopa.

El rumor es que podría continuar y regresar al Joventut Badalona. Mientras tanto se encuentra concentrado con la Selección Argentina para disputar la ventana internacional FIBa hoy y el domingo (ver nota relacionada).

Formado en el club Deportivo Morón, el jugador argentino saltó al profesionalismo en Lanús (2007), donde formó parte del plantel que disputó por entonces el ex TNA (hoy Liga Argentina de ascenso), para ascender esa misma campaña 2007-08 a la Liga Nacional junto con Olímpico de La Banda, el campeón de la temporada.

Después de ser subcampeón de la Liga Nacional en la temporada 2012-13 (derrota en la final ante Regatas Corrientes por 4-0), Laprovíttola pasó al básquetbol brasileño al sumarse a Flamengo (2013-14). Su nombre comenzó a trascender al coronarse campeón de la liga brasileña el primer año y también al siguiente, temporada en la que también se coronó en la Liga de las Américas y después en la Copa Intercontinental frente a Maccabi Tel Aviv.

En 2015 pasó al básquetbol lituano (2015) y meses luego pisó la liga española (ACB) al sumarse a Estudiantes de Madrid. Al año siguiente dio el gran salto en su carrera deportiva al ser contratado por San Antonio Spurs, llegando a disputar 18 encuentros en la NBA junto con el bahiense Manu Ginóbili y con Patricio Garino.

Pero habría más en su vasta trayectoria profesional, en la que gracias a su talento se dio el gusto de jugar en clubes importantes de Europa como -posteriormente- Baskonia (España), BC Zenit (Rusia), Juventut Badalona (España), Real Madrid (2019-21) y finalmente Barcelona.

Con la Selección Argentina disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, fue medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019 y medalla de plata en el Mundial de China del mismo año. En 2021 disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 (7º) y en 2022 ganó la medalla de oro con el seleccionado albiceleste en la AmeriCup.