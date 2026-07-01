Bolsillos más fríos en plena ola antártica: vuelve a aumentar el gas en Bahía y la región

En medio de la ola antártica y un alerta amarillo por bajas temperaturas para Bahía Blanca y gran parte de la región, el Gobierno nacional oficializó una suba del 3% en las tarifas de gas.

La medida fue informada a través de la Resolución 172/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El ajuste de la tarifa de gas está por encima de la inflación proyectada para el mes.

De este modo, conforme al cuadro tarifario informado para Camuzzi Gas Pampeana, para los usuarios de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) será de $5.714,36, mientras que en los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $32.346,92 mensuales en nuestra región.

En otras zonas en las que también brinda servicio esta empresa, estos valores extremos serán de $6.652,42 y $32.857,62 para La Pampa Norte, y de $7.492,16 y $40.919,62 para La Pampa Sur.

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En cuanto a los cargos por metro cúbico de consumo, en Bahía Blanca serán de $265,83 en R1 y $338,32 en R4. En La Pampa Norte, $297,38 y $361,46, mientras que en la zona Sur serán de $279,8 y $344,19.

Sin embargo, a estos valores de cargo fijo hay que efectuarles el correspondiente descuento por Zona Fría para nuestra región.

Tarifas finales a partir de julio, sin subsidios.

De este modo, para los que tienen un descuento del 30% en Bahía Blanca, la categoría R1 pagará $4.000,05 como cargo fijo mensual, mientras que la categoría R4 abonará $22.642,84. Mientras que quienes cuentan con una bonificación del 50% pagarán $2.857,18 (R1) y $16.173,46 (R4).



Qué pasa con Zona Fría

Después de que el Gobierno consiguiera el apoyo de la Cámara de Diputados para la modificación del Régimen de Zona Fría, el proyecto aún no cuenta con los apoyos necesarios para ser tratado (y aprobado) en la Cámara Alta de la Nación.

Sin embargo, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli ya se reunió con algunos legisladores para motorizar su discusión en la Legislatura.

Esto significaría un duro golpe a los bolsillos de los vecinos de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense, caracterizada por las bajas temperaturas -incluso varias por debajo del cero, como está ocurriendo en estos días-. De hecho, estudios del Conicet demuestran que nuestra ciudad y otras de la región tienen temperaturas mínimas similares a las de Viedma, en plena Zona Patagónica.

Por esta razón, desde varios municipios se están impulsando campañas de recolección de firmas en contra de la modificatoria de la ley.

Prórrogas y bonificaciones

El Gobierno nacional también prorrogó el 25% extra de bonificación para gas en julio, y aumentó el extra de bonificación en electricidad del 11,97 % al 16,59%.

“De modo que lo usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses alto consumo debido al frío” señalaron desde la Secretaría de Energía. (La Nueva., con información de NA)