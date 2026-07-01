Encuentro Federal por la Memoria: a 32 años del atentado a la AMIA con presencia local

Susbielles firmando la declaración por el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA

Con la presencia de medio centenar de intendentes del interior del país, se llevó a cabo el Encuentro Federal por la Memoria, realizado en la sede central de la AMIA, a pocos días de cumplirse el 32° aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la institución.

“Renovamos nuestro compromiso con la memoria, el reclamo de justicia y la tarea de seguir visibilizando una causa que permanece impune”, expresó el Intendente bahiense Federico Susbielles quién participó este miércoles del encuentro.

La jornada, a la que asistieron los presidentes de las comunidades judías de toda la Argentina, comenzó con un emotivo homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994, que incluyó un minuto de silencio, el encendido de 85 velas en su memoria y una plegaria a cargo del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra.

Al dar la bienvenida a las autoridades presentes, el director ejecutivo de AMIA, Daniel Pomerantz, expresó: "Cada uno de ustedes trae hoy la voz de su comunidad. Juntos, representan la Argentina que no olvida."

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Durante el homenaje, Hugo Basiglio (hijo de Hugo Basiglio), Marina Degtiar (hermana de Cristian Degtiar) y Marcelo Alguea (hermano de Silvana Alguea) tuvieron a su cargo el encendido de las velas, junto con el presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y el presidente del Vaad Hakehilot (área de la AMIA que organizó el encuentro), Marcos Cohen.

Como parte central del Encuentro Federal, los intendentes firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA, la preservación de la memoria de las 85 víctimas fatales, y la promoción de iniciativas orientadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores.

En representación de AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, destacó la importancia de federalizar el reclamo de justicia. "Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen", sostuvo.

El Encuentro Federal por la Memoria forma parte de las actividades organizadas por AMIA en el marco del Mes de la Memoria, la iniciativa que reúne acciones institucionales y comunitarias destinadas a mantener vigente el recuerdo de las víctimas y la exigencia de justicia.

Presencia maragata

Ricardo Marino (centro) en representación de Patagones

El intendente de Patagones, Ricardo Marino, también participó del Encuentro Federal por la Memoria. Su participación se concretó tras la invitación que le formulara personalmente el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, durante su visita a Carmen de Patagones.

La iniciativa, impulsada por el Vaad Hakehilot (Federación de Comunidades Judías Argentinas), reunió a intendentes de distintas provincias con el propósito de renovar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

También hubo otros importantes referentes políticos que participaron del encuentro como: Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Cristina Álvarez Rodríguez, en representación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires; y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, quien participó en representación del presidente Javier Milei. (Municipalidad de Bahía Blanca / Agencia Patagones)