Estados Unidos derrotó a Bosnia 2 a 0 y avanzó a los octavos de final
Balogun, luego expulsado, y Tillman anotaron los goles del seleccionado que conduce el argentino Mauricio Pochettino.
Estados Unidos superó a Bosnia 2 a 0 y avanzó a los octavos de final del Mundial.
El seleccionado que conduce el DT argentino Mauricio Pochettino enfrentará a Bélgica en la próxima instancia.
Folarin Balogun destrabó el partido cerca del cierre de la primera etapa.
Ya en el segundo período, el local se quedó con diez hombres por la expulsión de Balogun.
Sin embargo, a falta de 7 minutos, Malik Tillman sentenció el pleito para el anfitrión con un tiro libre.
El cotejo se jugó en el Levi's Stadium (Santa Clara), con arbitraje del brasileño Raphael Claus.