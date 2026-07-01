Estados Unidos derrotó a Bosnia 2 a 0 y avanzó a los octavos de final

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Estados Unidos superó a Bosnia 2 a 0 y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El seleccionado que conduce el DT argentino Mauricio Pochettino enfrentará a Bélgica en la próxima instancia.

Folarin Balogun destrabó el partido cerca del cierre de la primera etapa.

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Ya en el segundo período, el local se quedó con diez hombres por la expulsión de Balogun.

Sin embargo, a falta de 7 minutos, Malik Tillman sentenció el pleito para el anfitrión con un tiro libre.

El cotejo se jugó en el Levi's Stadium (Santa Clara), con arbitraje del brasileño Raphael Claus.