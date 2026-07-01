Se lanzó una nueva edición de los Israel Innovation Awards en Neuquén

Con el objetivo de impulsar el talento argentino y fortalecer los vínculos con el ecosistema tecnológico israelí, se presentó en la provincia de Neuquén la 11ª edición de los Israel Innovation Awards (IIA).

Se trata de una iniciativa organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), la Embajada de Israel en la República Argentina y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Es un concurso que hace más de una década busca identificar y premiar proyectos con potencial de escalabilidad, impacto social y viabilidad técnica y económica, promoviendo su inserción en ecosistemas internacionales de innovación.

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La presentación se realizó en el marco de una visita oficial a la provincia y en articulación con el Gobierno de Neuquén y el Consulado Honorario de Israel en la Patagonia, que acompañaron una agenda orientada a promover la innovación y el desarrollo tecnológico.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y contó con la participación de autoridades locales, provinciales y nacionales, entre ellas el Municipio de Neuquén, ANIDE, UTN, Centro PyMe - Adeneu, y el Cónsul honorario de Israel en la Patagonia, Dr. Hernando

En ese marco, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén declaró de Interés Municipal la presentación de la 11.ª edición de los Israel Innovation Awards, al considerarla una oportunidad estratégica para que los innovadores patagónicos puedan dar visibilidad a sus proyectos, fortalecer vínculos internacionales y potenciar su inserción en el ecosistema global de innovación.