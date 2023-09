Tres no, cuatro: el día que Leandro hizo un póker, Olimpo fue campeón y su vida cambió para siempre

"Era un objetivo que tenía", admitió Leandro González el último domingo, tras anotar su primer hat-trick como profesional, en el triunfo de Olimpo por 3 a 0 ante Germinal de Rawson por el Federal A.

El delantero de Pigüé volvió a marcar en el aurinegro luego de más de 10 años (el último festejo había sido el 2 de marzo de 2013) y por primera vez se llevó la pelota para casa.

Si bien fue su primer triplete en categorías superiores, Leandro marcó en más de una ocasión cuatro goles con la camiseta de Olimpo, pero una -además- sirvió para darle un título al aurinegro y cambiar su carrera y su vida para siempre.

¿Cómo y cuándo?

Fue en la victoria de Olimpo ante Bella Vista, por 5 a 2, que coronó campeón al equipo de cuarta división, el jueves 16 de diciembre de 2004.

"Olimpo hizo pesar su chapa por la magia de Leandro González", tituló "La Nueva" en la crónica de aquel día.

El pigüense abrió la cuenta a los 5 minutos, y luego de que los Gallegos lo dieran vuelta (goles de Iometti y Roque), completó su faena con tantos a los 64, 83 y 86 minutos. Ricci, a los 52, había empatado transitoriamente para el aurinegro.

"Me acuerdo que ese partido me valió mi pasaje a la primera división", le admitió hoy Lean ante la consulta de "La Nueva".

Lo curioso es que Leandro había llegado al club tras quedar libre de Chacarita y la idea principal era que jugara en Reserva, según contó tiempo atrás.

"Terminé jugando en categorías formativas de la Liga del Sur porque me daba la edad y me dijeron que baje", explicó.

"Ganamos (5 a 2) con 4 goles míos. Fue raro porque los chicos habían jugado todo el torneo y me llamaron cuando ya estaba de vacaciones en Pigüé. Después de ese partido, Gregorio Pérez me dijo que iba a empezar a entrenar con un selectivo que se iba a armar para llegar a primera división. Después de eso, me llamaron para jugar unos amistosos por una lesión de 'Cota' Álvarez (Mario) y me quedé siempre con el plantel", agregó.

Así refleja lo sucedido el comentario de aquella tarde:

"En el comienzo del segundo tiempo, Marcelo Ricci aprovechó un gran pase de Sebastián Stremel y estampó la paridad.

A continuación llegó el show de Leandro González. En primera instancia le sacó el jugo a un desborde de Stremel y a un error del golero visitante para poner al aurinegro al frente. Y después liquidó el pleito con dos golazos. En la primera acción, definió un mano a mano y después metió un remate de afuera por encima del “1” albiverde".

Machain (BV) y Plasencia (O) luchan por la pelota.

La síntesis:

-Olimpo (5): D. Dilge; J.M. Dietrich, M. Bonjour, I. Salas; M. Ricci (F. Martín), C. Plasencia, M. Wagner, M. Tunessi (S. Stremel), E. Orieta (M. Brunelli); Leandro González (Rivero) y L. Baldasseroni. DT: Daniel Florit.

-Bella Vista (2): N. Anhelinger; G. Vázquez, H. González, N. Alesandroni, F. Pérez (M. Pechén); E. Riccardi, G. Diez (L. Muñoz), L. Machain (E. Coronel), F. Priore; L. Iometti y N. Roque. DT: Gabriel Ginder.

-PT. Goles de L. González (O), a los 5m.; Iometti (BV), a los 27m. y Roque (BV), a los 33m.

-ST. Goles de Ricci (O), a los 7m. y L. González (O), a los 19, 38 y 41m.

-Árbitro. Rafael Di Lorenzo.

-Cancha. Olimpo.

El equipo dirigido por Daniel Florit logró aquel título tras una gran campaña en la que terminó invicto: 18 triunfos y 4 empates. Hizo 86 goles y sólo recibió 17.

¡Qué números!

Durante su estadía en el plantel de primera división de la Liga del Sur, Leandro jugó 61 partidos e hizo 35 goles.

A Liniers, Pacífico (Bahía Blanca) y Pacífico (Cabildo) es a los que más les marcó (4).

-Promocional 2004: 16 partidos jugados y 4 goles.

-Promocional 2005: 17 partidos jugados y 16 goles.

-Primera 2006: 21 partidos jugados y 9 goles.

-Primera 2007: 7 partidos jugados y 6 goles.

Datos estadísticos Eduardo "Cocho" López.