Lea González, su primer hat-trick, el agradecimiento al DT y un mensaje: "Nunca me fui de Olimpo"

Leandro González consiguió ayer algo que -según contó- siempre buscó en su carrera: anotar tres goles en un mismo partido.

El delantero de Pigüe lo logró a los 37 años, en el triunfo de Olimpo ante Germinal de Rawson por 3 a 0, por la fecha 28 del Federal A.

Estos goles fueron además sus primeros en su regreso al club, donde no marcaba desde hace más de 10 años (el 2 de marzo de 2013).

Tras su primer hat-trick, Lean salió del vestuario a enfrentar los micrófonos de la prensa con calma y transmitiendo muchísima tranquilidad.

-Te noto demasiado tranquilo más allá de los tres goles, ¿es importante mantener la calma también en estos momentos?

-Totalmente. Es parte del equilibrio que uno tiene que mantener, ni estar mal cuando las cosas no van bien ni celebrar tanto cuando las cosas están bien. Hay que mantenerse equilibrado, más que nada en este deporte que puede cambiar todo de un día para el otro. Hay que seguir trabajando y ganando partidos, más que nada en casa, para estar ahí arriba.

-¿Cuánto necesitabas desde lo personal volver a marcar?

-Bastante. Hablaba con el Tanque (Vila) de lo difícil que es en esta categoría tener un mano a mano, porque te enfrentás a equipos que se cierran bien atrás. Por suerte hoy me tocó convertir tres goles, pero todos aportamos: porque Luis y el Negro me asistieron y hubo un gran compromiso grupal. Pero sí que lo venía deseando y esperando porque uno también necesita estar contento.

Tras sus goles, Leandro se besó el escudo y lo festejó de cara a la hinchada.

-¿Era importante para vos también para recontarte definitivamente con la gente en tu regreso?

-Puede ser… yo nunca me fui de acá. Siempre seguí a Olimpo en toda mi carrera, desde siempre. Necesitaba sí tener ese guiño otra vez, vine a aportar mi granito de arena en un momento difícil de la institución. Vamos camino a hacer buenas cosas y tenemos que seguir de esta manera. Yo me crie acá, debajo de esta tribuna, salí de acá, siempre estuve pendiente y quiero que a Olimpo le vaya bien.

Los goles de ayer llegaron a los 3, 13 y 42 minutos tras asistencias de Vila y Amarilla.

Al momento, Lean lleva 10 partidos en la temporada (8 de titular) y los de ayer fueron los primeros festejos.

-¿Cuánto tuvo que ver que ya habías marcado dos goles, con la definición a puro amague del tercero?

-Mucho. El delantero sabe que cuando está con confianza es importante tomarse un tiempito más. Capaz que se no hubiera metido los otros goles, hubiera definido de primera.

-Hicieron un gran primer tiempo y después se quedaron en el segundo...

-Sí. El primer tiempo fue espectacular, muy bueno. En el segundo tiempo es lógico que el equipo baje un poco, le entrega la pelota al rival y sale de contra. Hay que seguir mejorando y tener esa agresividad el mayor tiempo posible.

-Te escuché decir que Sialle había sido muy importante para vos, porque sabés como trata a la gente grande, ¿esto también sirve para devolver la confianza que él deposita en vos?

-Sí, totalmente. Porque el se la juega mucho por los jugadores grandes. Hoy por ahí un jugador de 37 o 38 años está visto no se si mal, pero como que no aguanta todo el partido, que tiene que ir al banco. Y la verdad es que es solamente un número si uno está bien físicamente y de la cabeza. Siempre le agradezco la oportunidad que me da y trato de rendir. A veces las cosas salen y otras no.

-Que tu primer hat-trick haya llegado a los 37 años también habla un poco de eso, de tu vigencia..

-Sí, obviamente que siempre lo busqué. He hecho algún que otro doblete y siempre buscaba el tercero, porque era un objetivo que uno siempre tenía. Hoy se me pudo dar en, quizás, los últimos años de mi carrera. Ahora hay que disfrutarlo con mis compañeros.

Con el triunfo de ayer, Olimpo sigue liderando la tabla a cinco de su escolta (Villa Mitre), acumuló 5 triunfo al hilo como local y hace 9 encuentros que no pierde con 7 victorias y 2 empates.

-Consiguieron otro triunfo importante para seguir firmes arriba, de a poco se va acercando la parte más importante...

-Sí, obviamente. Esto sirve para seguir aprendiendo y corrigiendo errores. Estamos en la última ronda y tenemos que ganar todos los partidos, más que nada de local, ser agresivos, para terminar bien el año.

