En la tarde soñada de Leandro González, a Olimpo le sobró un tiempo para golear a Germinal

En el primero definió anticipando un centro-arco de Vila en el área chica; en el segundo le pegó cruzado entrando por el vértice del área y en el tercero amagó dos veces y de zurda puso un pase a la red con toda la defensa hundida cerca del arco.

De esa manera, a los 3,13 y 42 minutos, Leandro González anotó el primer hat-trick de su carrera y le dio el triunfo a Olimpo ante Germinal de Rawson, por 3 a 0, en el Roberto Carminatti.

El pigüense y su tarde soñada fueron el nexo perfecto para plasmar en el resultado un primer tiempo ideal del aurinegro, que le bastó con los primeros 45 minutos para tomar ventaja y cosechar una nueva victoria en su casa, en el inicio de la última rueda de la etapa clasificatoria del Federal A.

Es que en la primera mitad el equipo bahiense pasó por arriba a los chubutenses y en menos de 15 minutos demostró, en el juego y en el marcador, la diferencia de un equipo que será serio candidato al ascenso contra otro que lucha por mantener la categoría.

El elenco dirigido por Arnaldo Sialle fue peligroso cada vez que llegó al fondo, ganó en cada centímetro del campo de juego y así acumuló chances de peligro, además de las concretó Leandro, que se reencontró con el gol y también -definitivamente- con el cariño de la gente.

El dueño de casa estuvo fino, con Vila entendiendo lo que pedía cada jugada, Amarilla incisivo jugando desde afuera hacia adentro y Coacci lastimando por la banda. Todo esto, ante un rival impreciso, descoordinado defensivamente y que por momentos la perdió increíblemente en la salida.

Olimpo, en cambio, fue ordenado, no dio referencias en ataque y recuperó rápido la pelota, siendo compacto y agresivo.

Durante los primeros 45 minutos, la diferencia en el resultado sólo dependió de la pinturería de los jugadores aurinegros para definir o para filtrar una pelota que dejará a los atacantes cara a cara con Matías López.

El único pequeño lunar en ese comienzo fueron algunas desatenciones en la salida, que obligaron a Champagne a desactivar cualquier chance de gol. Para demostrar que pese a que todo fluía adelante, en el arco también le sobra jerarquía a un equipo que sueña con el ascenso.

El tercer y último gol de Leandro, quien gambeteó luego de un pase atrás de Amarilla y la soltó de zurda, le bajaron la persiana a un primer tiempo perfecto por juego y resultado: 3-0 y partido liquidado.

El segundo tiempo estuvo totalmente de más en la fresca y nublada tarde bahiense, si bien Olimpo quedó lejos de aquella buena versión inicial jamás estuvo en riesgo la ventaja y mucho menos la victoria.

La visita avisó con algunos remates de afuera y empujando, pero no logró inquietar seriamente a Champagne.

Con la ventaja a su favor, el aurinegro cedió la pelota y el terreno y apostó a alguna contra que no pudo terminar bien. Fue algo más largo y menos compacto, lo que le permitió a Germinal jugar con más tiempo y espacio como para generar aproximaciones pero pocas jugadas de riesgo como para que el triunfo entre en zona de riesgo.

Es que mucho antes, en el inicio del juego, Leandro González ya había tenido su tarde soñada y finalmente Olimpo hizo lo que mejor sabe hacer: ganar.

La síntesis

OLIMPO 3



Champagne 7



Antunes 7

S. Álvarez 6

Lazza 6

Perotti 7



Amarilla 7

Cevasco 6

D. Ramírez (c) 7

Coacci 7



L. González 10

Vila 7



DT. Arnaldo Sialle



GERMINAL 0



M. López 5



Avalos 5

Décimo 5

Terán 5

E. Santos 5



Obredor 6

Morón 5

Pellejero (c) 5

Lugo 5



Villalba 6



Magoia 5



DT. Christian Corrales



PT. Goles de L. González (O), a los 3, 13 y 42m.

ST. No hubo goles.



Amonestados. Santos (66m.), Lugo (70m.) y Castillo (81m.), en Germinal.



Cambios. 70m. Toledo y S. Gutiérrez por Vila y Coacci y 81m. Di Búo y Hadad por Amarilla y L. González, en Olimpo; 45m. G. Ramírez y B. Castillo por Morón y Pellejero y 77m. R. Ríos por Lugo, en Germinal.



Árbitro. José Sandoval (6).



Cancha. Olimpo (muy buena).