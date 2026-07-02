Agenda, día 21: juegan España y Portugal, dos de los candidatos
Mañana será el turno de nuestra Selección ante Cabo Verde.
Dos de los candidatos al título salen a la cancha hoy, en la continuidad de los 16avos de final del Mundial 2026.
Se trata de la presentación de España (ante Austria) y Portugal (frente a Croacia).
Así es la agenda del día:
*16avos de final
*España vs Austria
-Hora: 16
-Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)
-Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
-TV: Paramount+, DAZN y DSports.
*España vs Austria
-Hora: 16
-Estadio: BMO Field (Toronto)
-Árbitro: Espen Eskås (Noruega)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, DSports