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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 21: juegan España y Portugal, dos de los candidatos

Mañana será el turno de nuestra Selección ante Cabo Verde.

Dos de los candidatos al título salen a la cancha hoy, en la continuidad de los 16avos de final del Mundial 2026.

Se trata de la presentación de España (ante Austria) y Portugal (frente a Croacia).

Así es la agenda del día:

*16avos de final

*España vs Austria

-Hora: 16

-Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)

-Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

-TV:  Paramount+, DAZN y DSports.

*España vs Austria

-Hora: 16

-Estadio: BMO Field (Toronto)

-Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, DSports

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