La nieve volvió a caer en la región y renace la ilusión en Bahía Blanca

A las 7, la nevada ya era una realidad en Tres Arroyos. (Fotos: LU24 y Archivo-La Nueva.)

El invierno regaló este jueves una postal poco habitual en el sur bonaerense. Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a caer copos en el distrito de Tres Arroyos y otros puntos de la región, donde calles, techos y campos quedaron cubiertos por un manto blanco que sorprendió a vecinos y rápidamente se volvió protagonista en las redes sociales.

A las 7, mientras muchos chicos se preparaban para ir a la escuela, la nevada ya era una realidad en Tres Arroyos. Las imágenes captadas por LU24 recorrieron el país a través de la pantalla de TN y mostraron una escena que no se repite todos los inviernos.

La precipitación también alcanzó otras localidades relativamente cercanas como Lobería, ubicada a unos 382 kilómetros de Bahía Blanca; y Sierra de los Padres, a aproximadamente 460 kilómetros.

En la costa atlántica, en tanto, vecinos de Necochea, Mar del Plata y Miramar registraron graupel, pequeñas bolitas de hielo que, al acumularse sobre el suelo, generan un efecto visual muy similar al de una nevada. Con temperaturas cercanas a los 0 °C, los especialistas incluso no descartaban que durante la jornada pudiera presentarse nieve en esos sectores.

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¿Puede repetirse en Bahía Blanca?

Cada episodio de este tipo reaviva la misma pregunta entre los bahienses: ¿es posible que nieve en la ciudad?

La respuesta es sí, aunque ocurre muy de vez en cuando. Para que suceda deben coincidir varios factores: una masa de aire muy frío, suficiente humedad y precipitaciones al mismo tiempo. No es una combinación frecuente, pero tampoco imposible.

El recuerdo más cercano sigue siendo el de 2009, cuando Bahía Blanca amaneció completamente cubierta de blanco, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para Bahía Blanca y gran parte del territorio bonaerense. El organismo advirtió que estas condiciones pueden afectar especialmente a niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con Satelmet, la máxima prevista para este jueves será de apenas 9 °C, mientras que la madrugada del viernes podría registrar una mínima cercana a 1 °C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con heladas durante las primeras horas y nuevamente hacia la noche.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar exposiciones prolongadas al aire libre, usar varias capas de ropa, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, hidratarse adecuadamente y prestar especial atención a los grupos de riesgo.