Lanzamiento del concurso “Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense 2026”

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva convocatoria para el concurso "Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense 2026".

La iniciativa busca acercar a los jóvenes estudiantes al mundo de la industria a partir de la generación de soluciones novedosas a problemas que observan en sus comunidades.

El concurso, que cuenta con el apoyo del departamento de Jóvenes de la Unión Industrial de Bahía Blanca, tuvo presentación en diferentes sitios del ámbito bonaerense, entre ellos en la sala de capacitación de Compañía Mega en Puerto Galván. Y contó, además, con una recorrida por las instalaciones de la empresa.

En 2025, dicho certamen convocó a 120 escuelas (entre ellas las Técnicas N° 1, 2, 3, 4 y La Piedad de nuestra ciudad), además de que presentaron 229 proyectos, de los cuales tres fueron los ganadores.

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¿A quiénes está dirigido el concurso?

La propuesta está dirigida a alumnos de escuelas técnicas bonaerenses que estén cursando los dos últimos años del ciclo lectivo. La participación se realiza mediante grupos de dos estudiantes como mínimo y cuatro como máximo.

La consigna que deben cumplir los educandos pasa por la presentación de un proyecto que proponga una solución a una problemática de su comunidad, la cual tiene que ser innovadora, tecnológica y sustentable.

Se informó que no hay límite de proyectos por escuela ni curso y un mismo docente puede ser el tutor de uno o más equipos.

Los ganadores recibirán equipamiento para la escuela que incluye, según el lugar en el podio, una impresora 3D, kits de robótica, materiales para la institución y formación para docentes y alumnos.

Se estipuló el 16 de agosto como cierre de la inscripción al concurso, mientras que el 7 de septiembre se darán a conocer los equipos finalistas.

Durante el evento “Somos Industria” organizado por UIPBA, un jurado integrado por personalidades destacadas del ámbito industrial y educativo escucharán la exposición de los 8 equipos finalistas y elegirán los 3 proyectos ganadores.

La entidad que agrupa a los industriales bonaerenses ya ha lanzado el concurso en 43 partidos de Buenos Aires. Hasta el momento, participaron 2.600 estudiantes, 120 docentes y 74 escuelas.

Además de Bahía Blanca, la presentación se realizó en distintos puntos del territorio provincial entre los que destacan Chascomús, General Pueyrredón, el Centro Comercial, Industrial y Servicios de Chivilcoy, y las Uniones Industriales de Escobar, Almirante Brown, Tres de Febrero, Tigre y Gran La Plata.

Consejos para una presentación exitosa

UIPBA define el proyecto ideal como aquel que es innovador, sustentable y tiene un impacto social positivo. La innovación no significa necesariamente inventar algo que nunca existió sino crear o mejorar una solución que genere valor.

Esta puede ser un producto, un servicio, un proceso o la mejora de algo ya existente. No es innovación copiar algo sin proponer mejoras, modificar solamente el aspecto visual, proponer una idea que no tenga una aplicación práctica o una propuesta que no resuelva un problema concreto.

Una solución sustentable, por su parte, tiene que tener un impacto positivo sin comprometer recursos futuros. Este impacto puede ser ambiental (generar menos residuos, menos emisiones o disminuir el consumo de energía); social (que mejore la vida de las personas y genere bienestar) o económico (es decir que debe ser viable y sostenible en el tiempo).

Los organizadores recomiendan comenzar por la observación de la escuela, el barrio y la comunidad para detectar qué problemas requieren una solución novedosa que no se había pensado antes.