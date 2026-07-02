"Después de las 18 será una tarde perdida”: comerciantes del centro proponen cerrar antes por el partido de Argentina

Los comerciantes del centro de Bahía Blanca analizan modificar el horario de atención este viernes debido al partido que la selección argentina disputará a las 19, ante Cabo Verde, por el Mundial de fútbol.

La propuesta, impulsada entre los distintos locales, es atender en horario corrido de 9 a 18 para que tanto empleados como clientes puedan organizarse y llegar a tiempo para seguir el encuentro.

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“Ya sabemos que va a ser una tarde perdida después de ese horario, así que la propuesta fue unificar criterios con todos los comerciantes y hacer un horario corrido de 9 a 18”, señaló la comerciante Agustina Lemos en diálogo con Panorama, por LU2.

Según explicó, la iniciativa también busca dar previsibilidad a los consumidores y comunicar con antelación el cambio de horario, teniendo en cuenta que algunos negocios ya trabajan de corrido y otros mantienen el tradicional corte al mediodía.

La modificación coincide además con el inicio de las liquidaciones de invierno y con el cobro del aguinaldo, un contexto que genera expectativas en el sector.

“Creemos que es un buen momento y un buen día para que la gente aproveche, porque son las primeras liquidaciones y todavía hay numeración. La gente ya sabe que hacemos buenas rebajas y puede venir a aprovechar”, indicó.

En cuanto a las próximas semanas, Lemos comentó que por el momento no hay previstas actividades especiales para las vacaciones de invierno ni promociones conjuntas en el centro, aunque sí adelantó que la mayoría de los comerciantes adheriría al feriado del 9 de Julio, manteniendo la intención de abrir el jueves 10, aprovechando el movimiento comercial de principios de mes y la llegada de compradores de la región.

Respecto de la temporada invernal, explicó que para los rubros de indumentaria y calzado las vacaciones de invierno suelen ser el momento elegido para acelerar las liquidaciones.

“Si bien recién empieza el frío, para nosotros la temporada está terminando y ya estamos empezando a comprar la temporada de verano, entonces aprovechamos a hacer las rebajas para liquidar lo último que queda de stock”, concluyó.