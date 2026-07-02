Bahía Blanca, bajo alerta amarilla por frío extremo: la máxima será de apenas 9 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que alcanza a Bahía Blanca y a gran parte del territorio bonaerense.

El organismo advirtió que estas condiciones pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y representar un riesgo, principalmente para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En Bahía Blanca se espera una jornada con temperaturas muy bajas. De acuerdo con el pronóstico de Satelmet, la máxima alcanzará apenas los 9 °C, mientras que para las primeras horas del viernes se prevé una mínima cercana a los 2 °C.

La mañana comenzó con cielo despejado, heladas y viento leve del sudoeste. Durante la tarde persistirá el ambiente frío, con buenas condiciones de tiempo y viento rotando al sudeste. Por la noche continuará el cielo despejado y el descenso de la temperatura favorecerá nuevamente la formación de heladas.

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Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, calefaccionar los ambientes de manera segura y prestar especial atención a las personas más vulnerables. También aconsejan mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

La alerta amarilla indica que las bajas temperaturas pueden generar complicaciones en la salud de los grupos de riesgo, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante toda la jornada.