Federico Harina levantó la copa en Mendoza: brindó por el MVP y el título de la Superliga

Fede se quedó con una de las redes. Fotos: FDPM.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Federico Harina se consagró campeón de la Superliga Apertura 2026 mendocina, al vencer con Godoy Cruz a Huracán Las Heras, 67 a 66, en el segundo partido de la serie.

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Como premio, Fede se quedó con el MVP de la serie final, en la que promedió 15 puntos por juego.

El reginense y bahiense por adopción, tras la temporada de Liga Argentina con Villa Mitre se sumó a El Tomba en reemplazo del lesionado Leandro Lincheta, capitán del equipo. Y cumplió con las expectativas para lo cual lo llevaron.

De esta manera, regresa a la ciudad habiendo dejado su huella en Mendoza y al equipo con medio campeonato en el bolsillo.

Godoy Cruz ganó seis de los siete partidos de playoffs, perdiendo en cuartos ante San José y barriendo a Rivadavia (en semifinales) y a Huracán.

Anoche lo definió Khalil Adaro, con un libre y el mejor resultó Alejo Andrés, con 12 puntos (2-5 en triples, 2-4 en dobles y 2-2 en libres), más 8 rebotes, 8 asistencias y 2 recuperos.

Harina, por su parte, fue quien más tiempo jugó de su equipo, con 37m20 y el goleador, con 18 puntos (2-6 en triples, 5-10 en dobles y 2-2 en libres), más 8 rebotes y 2 asistencias.

La síntesis:

Huracán Las Heras (66): Ramiro Méndez (2), Idrissa Ousmane Sow, Gabriel Rivero (14), Martín Irrutia (20), Juan Ignacio Tizza (8) fi; Agustín Benito (16), Fabrizio Ramiz, Franco Minetti (2) y Juan Ignacio Gutiérrez (4). DT: Gustavo Noria.

Godoy Cruz (67): Augusto Morales (10), Federico Harina (18), Alejo Andrés (12), Khalil Adaro (9), Abel Trejo (2), fi; Matías Rosas (16), Ignacio Garitaonandia y Juan Cruz Martinez. DT: Nahuel Flores.

Cuartos: 18-21; 37-38 y 56-56.

Árbitros: Ariel Rosas, Pablo Leyton y Rodrigo Oliver.

Cancha: Salvador Bonanno (Godoy Cruz, Mendoza).