Hoy definen: Sportivo Bahiense y Comercial luchan por meterse en la final de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Hoy mismo se conocerá el segundo finalista de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", cuando disputen el tercer juego de la serie semifinal Sportivo Bahiense (1)-Comercial (1).

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El encuentro se jugará en el Eladio Santos, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Sebastián Giannino, siendo comisionado Ariel Di Marco⁩.

De acuerdo con el calendario y los días establecidos de disputa, este juego debía ir mañana viernes, aunque la presentación de Argentina en el Mundial de fútbol obligó -con sentido común- a modificar el día.

En principio existió alguna intención de trasladarlo al sábado, algo que finalmente fue desestimado.

"La ABB tomó la decisión de jugarlo el jueves después de que los clubes no pudieron ponerse de acuerdo para cambiar. Por lo tanto, ratificamos el día de disputa, como se había establecido previo al inicio de las series, teniendo conocimiento que el viernes estaba el partido de Argentina", le explicó el presidente Guillermo Barco a "La Nueva".

Naturalmente ambos equipos llegarán en las mismas condiciones en cuanto al cansancio -lógico- por la escasa recuperación y, al mismo tiempo, con idéntico deseo de clasificar a la ansiada final.

El tricolor tendrá plantel completo y el portuario, en principio, estará sin Franco Cardone, como sucedió en los dos partidos previos mientras que se recupera de una lesión.

Hasta ahora se ganaron en condición de visitantes, el primero, Comercial, 81 a 69 y la revancha, Sportivo, 76 a 58.

¿Dónde será la final?

En la final ya se metió San Lorenzo, tras eliminar a Ateneo (2-0) y el próximo martes comenzará la serie, al mejor de cinco, en cancha neutral.

Cada equipo elige la cancha, inclusive puede ser que coincidan los dos en la elección. En tal sentido, San Lorenzo se inclinaría por jugar en Olimpo o Estrella, los partidos 1 y 3, seguro, con posibilidad de un quinto.

En tanto, tendrá que evaluar el que pase de Sportivo o Comercial dónde hará de local en el juego 2, y eventual 4.