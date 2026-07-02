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Sigue la ola polar: emiten otro alerta amarillo por bajas temperaturas en Bahía Blanca y la región

El aviso climático por frío extremo abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Tornquist y Patagones.

Archivo La Nueva.

En medio de la ola polar que afecta a la mayor parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes un nuevo alerta amarillo por bajas temperaturas en Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, renovando las advertencias por sus posibles impactos sobre la salud de la población.

El aviso climático por frío extremo abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Tornquist y Patagones.

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El organismo remarcó que estas condiciones pueden tener un "efecto leve a moderado en la salud" y representar un riesgo, "principalmente para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".

El alerta del SMN se suma así al pronóstico emitido por Satelmet, que anticipa un viernes extremadamente frío, con una temperatura mínima de -1ºC y una máxima de 10ºC.

Como es habitual en estos casos, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, calefaccionar los ambientes de manera segura y mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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