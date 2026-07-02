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Qué calles se cortarán este viernes y en los próximos días en Bahía Blanca

Las interrupciones afectarán distintos sectores hasta el martes por obras de infraestructura y de la red cloacal. La línea 505 recuperó su recorrido habitual.

 

Los cortes de tránsito se extenderán hasta el venidero martes debido a la ejecución de obras de infraestructura y trabajos vinculados a la red cloacal, según el cronograma que dio a conocer el municipio.

Hasta este viernes permanecerá interrumpida la circulación en calle 25 de Mayo, entre Falcón y Tierra del Fuego, donde se realiza el tendido de cañerías de la red cloacal.

En tanto, el lunes 6 y martes 7, de 8 a 18, habrá un corte total en Godoy Cruz, entre Humboldt y Bouchard, por tareas de infraestructura.

Por otra parte, el Municipio informó que, una vez finalizados los trabajos en la vía pública, la línea 505 de transporte público volvió a circular por su recorrido habitual sobre calle Newton.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas.

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