Qué calles se cortarán este viernes y en los próximos días en Bahía Blanca

Los cortes de tránsito se extenderán hasta el venidero martes debido a la ejecución de obras de infraestructura y trabajos vinculados a la red cloacal, según el cronograma que dio a conocer el municipio.

Hasta este viernes permanecerá interrumpida la circulación en calle 25 de Mayo, entre Falcón y Tierra del Fuego, donde se realiza el tendido de cañerías de la red cloacal.

En tanto, el lunes 6 y martes 7, de 8 a 18, habrá un corte total en Godoy Cruz, entre Humboldt y Bouchard, por tareas de infraestructura.

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Por otra parte, el Municipio informó que, una vez finalizados los trabajos en la vía pública, la línea 505 de transporte público volvió a circular por su recorrido habitual sobre calle Newton.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas.