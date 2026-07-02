España goleó a Austria y se metió en octavos sin problemas

España, sin problemas, goleó por 3 a 0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en donde esperará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Con un doblete de Mikel Oyarzabal a los 36 minutos del primer tiempo y a los 44 del complemento, y otro tanto de Pedro Porro a los 21 del segundo tiempo.

De esta manera, la "Roja" avanzó a los octavos de final y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Croacia y Portugal.