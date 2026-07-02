“Dai Dai”, la canción del Mundial de Shakira, alcanzó el número 1 global: así lo festejó

La cantante colombiana Shakira sumó un nuevo logro en su larga carrera musical: su canción mundialista "Dai Dai" alcanzó el puesto número 1 a nivel global, coronándose como la canción más reproducida en plataformas digitales.

Además, se confirmó que el hit llegó al primer puesto del Top 50 Global de Spotify, con un total de 4.215.628 reproducciones en la última semana.

De esta forma, Dai Dai superó las exitosas canciones "Billie Jean" de Michael Jackson, "Beauty and a Beat" de Justin Bieber con Nicki Minaj, a "hate that i made you love me" de Ariana Grande y a "SWIM" de BTS.

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En las últimas horas, la colombiana compartió su emoción por el nuevo logro en su carrera, con una habitación decorada con globos dorados.

Según se puede observar, la celebración llegó en medio de un gran presente para la colombiana, quien se encuentra recorriendo América del Norte con su tour "Las mujeres ya no lloran" y siendo una figura destacada en este Mundial 2026.

Es por ello que utilizó sus redes sociales para dedicarles un mensaje a sus millones de fanáticos alrededor del mundo: "Quiero agradecerles a todos mis fans que han estado empujando muchísimo desde el primer día que salió Dai Dai para que esta canción llegara al número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes".

A su vez, expresó su alegría y asombro por haber llegado al Top 1: "No saben lo que me emociona, lo felices que estamos todos aquí, celebrando este número 1. Hemos trabajado muchísimo, muy duro, para conseguirle".

Por último, agradeció: "Ustedes han sido los verdaderos protagonistas, los que realmente han trabajado en cada rincón del planeta para darnos esta satisfacción. Gracias, los quiero tanto, tanto, tanto y les debo todo".

Dai Dai no es solo un hit mundialista común y corriente. La cantante anunció meses atrás que todas las regalías de la canción estarían destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund: un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares para la educación de niños en comunidades vulnerables. (NA)