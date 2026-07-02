El frío extremo llegó a Mar del Plata y un rival de Olimpo y Villa Mitre entrenó bajo la nieve

La intensa ola polar que atraviesa una parte de nuestro país llegó a Mar del Plata, donde nevó durante la mañana de este jueves, una imagen poco habitual en la ciudad de la costa atlántica.

En ese contexto de frío extremo, el plantel de Kimberley, rival de Olimpo y Villa Mitre en el Torneo Federal A, se entrenó bajo la nevada poco frecuente.

El elenco marplatense se prepara así para la fecha 16 del certamen, donde enfrentará a Sol de Mayo en Viedma, el domingo a las 15, con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos.

Mientras que los equipos liguistas disputarán un nuevo clásico en el Roberto Carminatti, también el domingo a las 15.

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Además, cruzarán Alvarado-Germinal (César Ceballo) y Brown de Madryn-Círculo Deportivo (Franco Morón).

Libre tendrá Santamarina de Tandil, que hoy confirmó a su nuevo técnico, el tercero en 15 fechas.