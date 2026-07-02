En medio de la ola polar vuelven las garrafas con 40% de descuento: quiénes pueden acceder

La intensa ola polar que afecta a gran parte de la Argentina, con nevadas registradas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y temperaturas bajo cero en varias localidades, volvió a poner en primer plano el costo de la calefacción y el acceso a la energía durante el invierno.

En este contexto, la billetera digital Cuenta DNI reactivó uno de sus beneficios más demandados: un 40% de descuento en la compra de garrafas, una ayuda especialmente importante para miles de hogares bonaerenses que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

La medida cobra todavía más relevancia en medio de la polémica por el futuro de la Ley de Zona Fría, cuyo proyecto de reforma podría dejar sin subsidios automáticos a más de 1,6 millones de hogares en todo el país.

El beneficio de las garrafas con descuento al 40% en medio de la ola polar que azota Buenos Aires está disponible todos los días de julio y se aplica en comercios adheridos mediante pagos realizados con la aplicación Cuenta DNI.

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Las condiciones de la promoción

40% de descuento todos los días con un tope de reintegro de $18.000 por mes.

Se alcanza con consumos acumulados de $45.000.

El beneficio es exclusivo para compras realizadas a través de la aplicación en comercios adheridos.

Esto significa que una familia que compre hasta $45.000 en garrafas durante el mes podrá recibir un reintegro máximo de $18.000, una cifra significativa en un contexto de mayores gastos energéticos por las bajas temperaturas.

Julio comenzó con algunas de las jornadas más frías de los últimos años. Durante las últimas horas se registraron nevadas y aguanieve en localidades de la provincia de Buenos Aires como Sierra de los Padres, Tres Arroyos, Lobería y Mar del Plata, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en gran parte del país.

El escenario también reavivó el debate sobre los subsidios energéticos y la continuidad de la Ley de Zona Fría, un régimen que beneficia a millones de usuarios con descuentos en las tarifas de gas.

Mientras la discusión política continúa en el Congreso, la posibilidad de acceder a un descuento del 40% en la compra de garrafas aparece como un alivio para miles de familias que, en plena ola polar, necesitan calefaccionar sus hogares y afrontar uno de los meses de mayor consumo energético del año. (NA)